"التفاصيل خاصة".. أول مكالمة بين رئيسي الأركان الأميركي والروسي منذ أشهر

2022/10/24 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، ونظيره الروسي، رئيس الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، عبر الهاتف، الاثنين، وفق المتحدث باسم الجنرال ميلي، الكولونيل ديفيد باتلر

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