2022/10/24 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أتاك نبأ الوزير الصدوق ؟ – حسين الصدر -1- لا يحظى معظم السياسيين عند عامة الناس بمواقع متميزة ، والسرُّ في ذلك : أنَّ السياسة لا قلب لها – على ما يقال – ، وبالتالي فهم قد يخوضون الغمار غير عائبين بالموازين والضوابط الأخلاقية متى ما كانت مصالحهم تقتضي ذلك .-2- وفي طليعة […]

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