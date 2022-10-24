2022/10/24 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقوبات ضد روسيا وتداعياتها على أمريكا واوربا – حاكم محسن محمد الربيعي دأبت الولايات المتحدة على التصدي لنديها روسيا والصين وذلك بفرض عقوبات اقتصادية كلما سنحت لها الفرصة وبتآزر اوربي ، وحيث كانت الحرب الروسية- الاوكرانية حتى سارعت بالدعوة لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا واستمرت بين الحين والاخر تفرض عقوبات جديدة ، ولكن لهذه العقوبات […]

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