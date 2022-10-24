2022/10/24 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنا ونادي السرد – علي إبراهـيم الدليمي كان العقد السبعيني من القرن الماضي من أهم العقود التي مر به المشهد الثقافي في العراق، حيث الإنفتاح العام على المشهد الثقافي العالمي في الأجناس الأدبية والفنية عموماً..وكانت (مطابع) وزارة الثقافة والفنون حينذآك تصدر مئات العناوين القصصية والروائية لمبدعين عراقيين، ظلت منجزاتهم خالدة حتى هذه اللحظة..[…]

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