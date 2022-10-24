بالفيديو.. فرض ضغوطات كبيرة لاطلاق المتورط الاكبر بسرقة اموال الضرائب

2022/10/24 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل هيثم الزرگاني، اليوم الاثنين، وجود ضغوطات كبيرة لاطلاق سراح المتورط الاكبر بسرقة اموال الضرائب.

وقال الزرگاني في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هناك جهات تضغط على وزير الداخلية لاطلاق سراح المتورط الاكبر بسرقة اموال الضرائب نور زهير جاسم".

وفي وقت سابق، تم القاء القبض على المتهم الاكبر بسرقة 2.5 مليار دولار من حسابة امانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين وهو يحاول الهرب بطائرة خاصة به.

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