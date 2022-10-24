بيان للنزاهة يصف المعتقل نور زهير بالمتهم الرئيس بسرقة الضرائب

2022/10/24 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادوصفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، المعتقل نور زهير بالمتهم الرئيس بسرقة امانات الضريبة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق أحد المتهمين في قضية الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".واضافت ان "العملية تمت بتواجد وانتظار من قبل ممثل هيئة النزاهة وتعاون وتنسيق من رئاستها مع القاضي المختص و وزير الداخلية"، مشيرة الى ان "العملية التي تمت وفق مذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ - محكمة الكرخ الثانية".ولفتت الى ان "الهيئة نفذت مذكرة القبض الصادرة بحق المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين"، مبينة ان "العملية تمت استنادا لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشراف وتنسيق وتعاون مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية - قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، وذلك أثناء محاولة المتهم الهرب خارج العراق".

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