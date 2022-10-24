2022/10/24 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qZDGNCjYGiE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لتقليل الزخم.. خطط عمرانية ومجمع حكومي جديد ستنجزها الحكومة المحلية في الرمادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لتقليل الزخم.. خطط عمرانية ومجمع حكومي جديد ستنجزها الحكومة المحلية في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).