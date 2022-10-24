في مطار بغداد.. اعتقال متهم له علاقة بقضية

2022/10/24 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، عن اعتقال متهم في مطار بغداد الدولي.

وقال الغانمي في بيان، إن "العراق أمانة في أعناقنا ولن نسمح بسرقة أمواله او التهاون في أي شيء يمس أمنه، وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على (نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

واعرب وزير الداخلية عن شكره "جهود القضاء العراقي العادل الذي أصدر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المهمة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مؤخراً، كتاباً صادراً عن وزارة المالية معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي.

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