روسيا.. تفاصيل جديدة عن

2022/10/24 | 22:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف من وراء استخدام القنبلة هو اتهام روسيا.

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