2022/10/24 | 22:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J4UpZ4b8q-s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | وعود الفرقاء للمكلف برئاسة الوزراء .. ألقاه في اليم مكتوفاً... !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | وعود الفرقاء للمكلف برئاسة الوزراء .. ألقاه في اليم مكتوفاً... !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).