الكهرباء يتقاسم نقاط المباراة مع القوة الجوية

2022/10/24 | 22:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خبر

تعادل فريقا القوة الجوية وفريق نادي الكهرباء بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما اليوم الإثنين، ضمن إطار الجولة الرابعة لمباريات الدوري الممتاز.

سجل أولاً فريق القوة الجوية عن طريق اللاعب حسين جبار في الدقيقة (31) من زمن الشوط ألأول، فيما سجل فريق الكهرباء عن طريق المحترف داوودا غايي ديامي بالدقيقة (54) من ضربة قوية من خارج منطقة الجزاء.

توقفت المباراة خلال الشوط الثاني، نتيجة رمي جماهير القوة الجوية قناني الماء داخل ارضية الملعب.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقين نقاط المباراة لتنتهي بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين.

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