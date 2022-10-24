النزاهة تعلن تنفيذ مذكرة قبض بحق المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبية

2022/10/24 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق أحد المتهمين في قضية الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين.

وقال بيان صادر عن الهيئة، إنه “وفي معرض حديثها عن العملية التي تمت وفق مذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ – محكمة الكرخ الثانية، أفادت بتنفيذ الهيئة مذكرة القبض الصادرة بحق المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين”.

ولفتت إلى أن “العملية تمت استنادا لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشراف وتنسيق وتعاون مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية – قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، وذلك أثناء محاولة المتهم الهرب خارج العراق”.

وأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، في وقت سابق، القبض على “نور زهير جاسم” في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة.

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