2022/10/24 | 22:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يلمع في أعين العراقيين، بصيص أمل، في اعتقال الرؤوس التي عاثت...

ظهرت المقالة عليكم بشركاء نور جاسم..



والساندين له والمنسّقين معه أولاً على المسلة.

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