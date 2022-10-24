“ايرث نيوز” تنشر صورا للمتهم بسرقة القرن من داخل السجن

2022/10/24 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة ايرث نيوز، اليوم الاثنين على صور خاصة بالمتهم بسرقة اموال الضرائب نور المظفر، من داخل السجن.هذا واعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الإثنين عن اعتقال المظفر في مطار بغداد.

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