عندما نظمت آسيا مونديال 2002 لأول مرة.. مفاجأة من أصحاب الأرض ومشاركة سيئة للعرب

2022/10/24 | 22:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسرت قارة آسيا احتكار أوروبا والأمريكتين حق استضافة بطولة كأس العالم، بعد أن نجحت كوريا الجنوبية واليابان في احتضان الحدث عام 2002، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القارة الصفراء.

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