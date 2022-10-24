2022/10/24 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معروف للجميع أن السرقة كانت أكبر سرقة في العالم 2.7 مليار دولار كنا متابعين للملف ومعروف للجميع أن الداخلية هي الذراع الطويل للقضاء وردت لنا معلومات بمحاولة المتهم نور زهير جاسم بمغادرة البلد عبر طائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يتحدث بالتفصيل عن اعتقال ’نور المظفر’ المتهم في قضية أموال الضرائب المركز الخبري الوطني.

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