2022/10/24 | 23:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D49PyL-R0p4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان | مطارق الإنقسام في حكومة الفرصة الأخيرة .. و ليلة 25 تشرين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان | مطارق الإنقسام في حكومة الفرصة الأخيرة .. و ليلة 25 تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).