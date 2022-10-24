2022/10/24 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني افضلهم – فريق عبدالرحمن دوسكي معرفتي بالسيد محمد شياع السوداني كنت عضو في اللجنة المالية والمتابعة ومستشار اعلامي في اللجنة الوزارية المعنية بشؤون انتخابات الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية في العراق وكان السيد السوداني رئيس اللجنة الوزارية وبعضوية الوزارات ،،الداخلية ،المالية ،حقوق الانسان، العدل ،الامانه العامة لمجلس الوزراء ،ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ، هيئه […]

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