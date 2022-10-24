2022/10/24 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصلاحيات لا تستوجب تقليد السيء – فاضل ميراني نقل الدستور العراقي الأخير اغلب الصلاحيات التي كانت لرئيس الجمهورية و وضعها بيد رئيس مجلس الوزراء، و الدستور كُتب بردة فعل طبيعية على التفرد القديم الاحادي النظرة حيث عاش العراق آخر 45 سنة بين عسكرية سياسية و حزبية أمنية و جعل لقرارات مجلس قيادة الثورة قوة القانون.ارضي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصلاحيات لا تستوجب تقليد السيء – فاضل ميراني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصلاحيات لا تستوجب تقليد السيء – فاضل ميراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).