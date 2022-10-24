2022/10/24 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناشدة لرئيس الوزراء المكلف – وليد الشطري التركة ثقيلة والمهمة صعبة وعسيرة..!! أناشدك وبأصرار أن تضع نصبَ عينيك الوضع الأمني الهش والمرتبك خروقات أمنية خطيرة حصلت .؟ الفساد والرشوة وأفة المخدرات وخطرالأرهاب والسلاح المنفلت ومعارك العشائر الخارجة عن القانون وبالسلاح الثقيل تهديد خطير لمستقبل العراق والأجيال القادمة وتهديد خطير لحكومتك..أقترح مايلي الأصرار والتأكيد على […]

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