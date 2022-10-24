وزير الداخلية يكشف سبب مرور المتهم بسلاسة ووصوله إلى الطائرة قبل اعتقاله

2022/10/24 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد كشف وزير الداخلية عثمان الغاني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن الاطاحة بما اسماه اكبر سراق العالم نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي، مبينا ان العملية كانت دقيقة واستغرقت الكثير من الوقت للإطاحة بجاسم، فيما اشار في تسجيل صوتي الى سبب مرور المتهم بسلاسة عبر نقاط التفتيش وداخل المطار لحين وصوله الى طائرته الخاصة. وقال الغانمي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "المعلومات وصلتنا بشكل دقيق منذ ساعات وقد وجهت قوة تكتيكة من الداخلية بتطويق الطائرة الخاصة التي تقل المتهم نور زهير جاسم ومن ثم دفعنا بموظفين اثنين من دائرة الجوازات لتنفيذ الاعتقال لمنع خرق اللوائح الدولية للطيران". واضاف ان "العملية كانت باشراف مباشر مني وقد امرت لأغراض تكتيكية بانتظار وصول المتهم وصعوده على متن الطائرة لمنع هروبه الى اي مكان". وتابع ان "العملية تعتبر الاهم كون السارق متهم بسرقة مليارين ونصف المليار دولار وهو من اعلى الارقام العالمية وان الشرطة مستمرة في ملاحقة السبعة المطلوبين ومنعهم من الفرار وسيتم اعتقالهم وتسليمهم الى جهات الضبط".

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