سري وفوري: 10 توجيهات أمنية استعدادا لتظاهرات 25 تشرين

2022/10/24 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الاثنين، على وثيقة صادرة من سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، محمد حميد كاظم، تحتوي على 10 توجيهات امنية استعدادا لتظاهرات 25 تشرين.

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