الداخلية تكشف تفاصيل جديدة تخص اعتقال

2022/10/24 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت وزارة الداخلية، الاثنين، تفاصيل جديدة تخص اعتقال المتهم "نور زهير جاسم" في مطار بغداد على خلفية قضية "الأمانات الضريبية".

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