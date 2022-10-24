2022/10/24 | 23:25 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الوهاب الساعدي : جهاز مكافحة الإرهاب سيبقى صمام أمان العراقيين | الحصاد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الوهاب الساعدي : جهاز مكافحة الإرهاب سيبقى صمام أمان العراقيين | الحصاد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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