معهد أبحاث أميركي يأخذ مختبراته إلى أبعد نقطة في كوكبنا

2022/10/24 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قعر المحيط..يتجمع حمض ريبي نووي بيئي يطلق عليه العلماء eDNA، وهو عبارة عن مادة وراثية ضمن مخلفات صغيرة جداً تلقيها الكائنات البحرية، يدرسها العلماء والباحثون للتأكد من صحة وسلامة المحيطات.

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