سرقة القرن.. اعتقال المتهم الرئيس بقضية

2022/10/24 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت قوة أمنية، اليوم الاثنين، أحد

المطلوبين الرئيسيين بالتحقيق بسرقة

أموال تأمينات الضرائب من السفر عبر

مطار العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني لوكالة نون الخبرية، أن

قوة أمنية قامت بمنع (نور زهير) مدير

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