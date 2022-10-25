2022/10/25 | 00:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6a9vHXKhekc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاتب والباحث حسين سعدون : أغلب منصات التواصل في العراق باتت رهينة بيد حمقى | الحصاد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاتب والباحث حسين سعدون : أغلب منصات التواصل في العراق باتت رهينة بيد حمقى | الحصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).