قطع جسرين وإغلاق مداخل التحرير في بغداد

2022/10/25 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بقطع جسرين وإغلاق مداخل ساحة التحرير وسط بغداد.

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