2022/10/25 | 00:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترقب عربي لقرعة "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترقب عربي لقرعة "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).