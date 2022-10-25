2022/10/25 | 00:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eeV_Hjf5EwA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: 3 سنوات على "ثورة تشرين" والخاسر الوحيد فيها هم الشباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: 3 سنوات على "ثورة تشرين" والخاسر الوحيد فيها هم الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).