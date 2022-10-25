2022/10/25 | 00:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sxSnQuc2-HY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عملية خاطفة من الداخلية.. المتهم بسرقة التريليونات بقبضة القوات الأمنية | الحصاد الاخباري 2022/10/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عملية خاطفة من الداخلية.. المتهم بسرقة التريليونات بقبضة القوات الأمنية | الحصاد الاخباري 2022/10/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).