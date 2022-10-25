بكمائن في 5 محافظات.. اعتقال 7 ارهابيين وضبط نحو 400 عبوة وأدوات تفجير

2022/10/25 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الإطاحة بسبعة إرهابيين في خمس محافظات.وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات البصرة وميسان والجزيرة وقيادات الفرق العاشرة و العشرون والثامنة و السادسة عشر والسابعة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات ( الانبار والبصرة وكركوك ونينوى وميسان ) التي اسفرت عن القبض على ( 7 ) ارهابيين وفق احكام المادة ( 4 ارهاب) و ( 3 ) متهم بمواد قانونية مختلفة".

وأضافت، أنه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب اصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

وتابعت، "كما تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من مداهمة أوكار تابعة لداعش وضبطت اكداس تحتوي على( 301 ) عبوة ناسفة مختلفة الاشكال و ( 47 ) قنبرة ومقذوف مختلفة الانواع و( 43 ) مسطرة ووسيلة لتفجير في مختلف قواطع العمليات حيث قامت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتفجيرها موقعياً".

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