 أوكرانيا تتهم روسيا بتعمد تأخير 165 سفينة شحن للحبوب  

2022/10/25 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت أوكرانيا روسيا، الاثنين، بتعمد تأخير أكثر من 165 سفينة لشحن الحبوب من خلال تمديد عمليات التدقيق التي تجرى تطبيقا لاتفاق مبرم بشأن هذه الإمدادات الحيوية لبلدان عدة في إفريقيا وآسيا.

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