2022/10/25 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين بقطع بعض الطرق والجسور في بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “القوات الامنية قطعت كل من جسر السنك والجمهورية اضافة الى ساحة التحرير والخلاني”.واضاف المصدر “تم قطع كل من ساحة طيران وغرناطة ايضا وجميع المداخل المؤدية الى التحرير اغلقت بالكامل” مبينا ان ” مداخل المنطقة الخضراء اصبحت فقط […]

ظهرت المقالة منها الجمهورية والسنك..



القوات الامنية تقطع بعض الطرق والجسور في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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