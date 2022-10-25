أوناي إيمري يعود إلى

2022/10/25 | 00:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، يوم الاثنين، تعيين أوناي إيمري مديرا فنيا للفريق، قادما من نادي فياريال الإسباني، خلفا للمدرب المُقال ستيفن جيرارد.

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