2022/10/25 | 00:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة الكاظمي: ملاحقة سراق المال العام حظيت باهتمامنا ومتابعتنا الدقيقة أولاً على المسلة.

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