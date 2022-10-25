2022/10/25 | 00:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نفت وزارة الداخلية، الاثنين 10/24/2022، الأنباء عن وجود ضغوطات على الوزير...

ظهرت المقالة الداخلية تنفي أي ضغوط بشأن اطلاق سراح المتهم نور المظفر أولاً على المسلة.

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