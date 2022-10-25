2022/10/25 | 00:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،على توقيف المتهم نور زهير مبينا ان مزورو الحقائق سيستمرون إذا لم يتم التصدي لهم وفضحهم.وكتب الكاظمي في تغريدة له تابعها /المركز الخبري الوطني/، أنه “منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي معلقاً على توقيف نور زهير: مزورو الحقائق سيستمرون إذا لم يتم التصدي لهم وفضحهم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي معلقاً على توقيف نور زهير: مزورو الحقائق سيستمرون إذا لم يتم التصدي لهم وفضحهم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي معلقاً على توقيف نور زهير: مزورو الحقائق سيستمرون إذا لم يتم التصدي لهم وفضحهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).