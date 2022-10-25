2022/10/25 | 00:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يشيد بموقف القضاء ووزير الداخلية بتوجيه قوة خاصة لاعتقال أحد المطلوبين “بسرقة القرن” المركز الخبري الوطني.

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