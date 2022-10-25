الصحة تصدر تحذيراً يخص كسوف الشمس

2022/10/25 | 00:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة، تحذيرا من النظر

مباشرة لكسوف الشمس ظهر يوم الثلاثاء،

فيما أوصت باستخدام النظارات الخاصة

حصرا وليس النظارات الشمسية او نظارات

اللحام او الرقائق الشعاعية او غيرها من

الوسائل.

وقال ال

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