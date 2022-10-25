لا نكترث للمبزتين ومزوري الحقائق.. اول تعليق للكاظمي بعد اعتقال المتهم الرئيس بـ

2022/10/25 | 00:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى

الكاظمي، الاثنين، أن ملاحقة سراق

المال العام وتقديمهم إلى العدالة حظيت

باهتمامه المباشر ومتابعته الدقيقة،

فيما اكد عدم اكتراثه لما اسماهم

بالمبزتين ومزوري الحقائق.

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