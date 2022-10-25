2022/10/25 | 00:57 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية العراقية تنفي تعرض الوزير الغانمي للضغوط لإطلاق سراح أحد المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/25 | 00:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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