مشرعون يطالبون بايدن بـ

2022/10/25 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل 30 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب الأميركي، الاثنين، رسالة للرئيس، جو بايدن، تطالبه بتغيير استراتيجيته بشكل كبير بشأن حرب أوكرانيا.

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