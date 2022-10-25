كسوف الشمس يعطل دوام المدارس في محافظتين

2022/10/25 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

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عطلت كل من محافظتي النجف الاشرف ونينوى الدوام الرسمي للمدارس ليوم الثلاثاء، بسبب كسوف الشمس الذي ستشهده العاصمة بغداد من ظهر الثلاثاء.

واعلن المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم الثلاثاء فقط بسبب كسوف الشمس.

من جانبه، اعلن المكتب الاعلامي لمحافظ النجف ماجد الوائلي، "تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة (الدوام الظهري فقط) ليوم الثلاثاء حفاظاً على صحة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

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