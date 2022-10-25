محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والدوائر الحكومية

2022/10/25 | 01:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والدوائر الحكومية في عموم مناطق المحافظة، اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان عن مكتب المحافظ أن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، يعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والدوائر الحكومية في عموممناطق المحافظة، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 تشرين الاول 2022“.

وبين أن “العطلة جاءت تحسباً للاضرار التي تنتج عن ظاهرة كسوف الشمس التي تشهدها البلاد”.

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