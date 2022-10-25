2022/10/25 | 01:55 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربع وزارات للفتح ومثلها للقانون، الإطار يحسم عشرةَ مناصب بالحكومة الجديدة، وملفات أخرى في نشرة 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CsQiSHiglfo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربع وزارات للفتح ومثلها للقانون، الإطار يحسم عشرةَ مناصب بالحكومة الجديدة، وملفات أخرى في نشرة 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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