2022/10/25 | 01:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاثنين 10/24/2022.النائب السابق حسين...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة..علاوي لم يكن مؤهلا لإدارة المالية والاستضافة البرلمانية حول “سرقة القرن” حضرها 15 نائبا فقط أولاً على المسلة.

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