2022/10/25 | 02:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام للمدارس في بابل وذي قار والديوانية اليوم الثلاثاء

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