محافظ بغداد يوجه بتعطيل دوام المدارس اليوم الثلاثاء

2022/10/25 | 02:05 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، تعطيل الدوام في المدارس اليوم الثلاثاء بسبب حالة الكسوف.وذكر مكتب المحافظ في بيان، ان "محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوجه بتعطيل دوام المدارس اليوم الثلاثاء الموافق 25/10/2022، بسبب حالة الكسوف".وكانت عدد من المحافظات قد قررت تعطيل الدوام في المدارس اليوم الثلاثاء بسبب كسوف الشمس.

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