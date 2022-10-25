زيلينسكي: روسيا قد تساعد إيران في برنامجها النووي مقابل المسيرات

2022/10/25 | 02:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن موسكو ربما تعرض مساعدة طهران في برنامجها النووي مقابل الطائرات بدون طيار "شاهد -136" إيرانية الصنع من طراز "كاميكازي"، والتي استخدمتها روسيا لضرب أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

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